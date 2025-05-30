Bingöl Sallanıyor, Naci Görür: “Yedi Su Fayı!”

SON GÜNLERDE DEPREM SIKLIĞI ARTIYOR

Bingöl, son zamanlarda art arda meydana gelen depremlerle etkileniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, 29 Mayıs 2025 akşamı saat 20:14’te Kiğı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı, 26 Mayıs’ta aynı bölgede yaşanan 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölge sakinlerini bir kez daha endişelendiriyor.

YEDİ SU FAY ZONU ÜZERİNDEKİ STRES ARTIŞI

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, peş peşe yaşanan depremlerin Yedi Su Fay Zonu’ndaki stres durumuna dikkat çekiyor. Sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede; “Dallıca-Kiğı/Bingöl’de 4,3 deprem oldu. Geçen gün de aynı bölgede 4,0 büyüklükte deprem vardı. Büyük ihtimalle stres biriktiren Yedi Su Fay Zonu içerisinde. Bu deprem stres alanında değişime ve stresin artmasına neden oluyor olabilir. Geçmiş olsun,” şeklinde ifadeler kullanıyor.

Görür, daha önce Yedi Su Fay Zonu’nun 250 yıllık periyodunu doldurduğunu ve her an büyük bir deprem riski taşıdığını vurgulamıştı. Şubat 2025’te Yedisu’da yaşanan 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, “Kuzey Anadolu Fayı (KAF) ve Doğu Anadolu Fayı (DAF) tarafında yüklenen bir bölge” terimiyle, bölgedeki tehlikeye dikkat çekmişti.