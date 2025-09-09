“Binlerce Çalışan Hassas Verilere Erişebiliyor”

DAVA AÇILDI

New York Times’a göre, WhatsApp’ın eski güvenlik şefi Attaullah Baig, Meta’ya karşı California Kuzey Bölge Mahkemesi’nde dava açtı. Baig, WhatsApp’ta tespit ettiği güvenlik ve gizlilik açıklarının yönetim tarafından dikkate alınmadığını öne sürdü.

HASSAS VERİLER İDDİASI

Baig’in iddialarına göre, Meta bünyesindeki binlerce çalışan, WhatsApp kullanıcılarının hassas verilerine erişebiliyor. Ayrıca, şirketin her gün 100 binden fazla hesaba yönelik siber saldırılarla yeterince mücadele etmediği belirtildi.

Baig, CEO Mark Zuckerberg dahil üst düzey yöneticileri doğrudan uyardığını, ancak bu uyarının ardından Şubat ayında “misilleme” olarak işten çıkarıldığını savundu.

META’DAN CEVAP

Meta sözcüsü ise iddiaları reddetti. Açıklamada, Baig’in “düşük performans nedeniyle işten çıkarıldığı” ve “ekibin sıkı çalışmalarını yanlış temsil ettiği” ifade edildi.