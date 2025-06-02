Binlerce Suriyeli, Evlerine Dönmeyi Hedefliyor

SURİYE’DE ARTAN GÜVENLİK İLE DÖNÜŞ BAŞLIYOR

Suriye’de Baas rejiminin çöküşü sonrası güvenliğin sağlanması ile birlikte, uzun yıllar zorlu koşullarda yaşamış binlerce sivil evlerine geri dönme sürecini sürdürüyor. Zor şartlar altında geçici kamplarda hayatını devam ettiren aileler, memleketlerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor. Suriye’deki çatışmalar, milyonlarca insanı evlerinden kopararak komşu ülkelerdeki çadırlara sığınmaya zorladı.

KAMP HAYATINDAN DÖNÜŞE HAZIRLIK

İdlib’in güney kırsalındaki Kafr Sicne köyünden 2019 yılında ayrılan Muhammed Rahmun, altı yıl süren kamp yaşamının ardından özgürleşen topraklarına dönmenin sevincini paylaştı. Güney Şehitleri Kampı’nda ailesiyle birlikte yaşayan Rahmun, devrik rejim güçlerinin saldırıları nedeniyle terk ettiği köyüne dönmek için hazırlıklarını tamamladığını belirtti. “6 YIL KAMPLARDA YAŞADIK” diyen Rahmun, köyünün savaşta ağır hasar gördüğünü anlattı: “Köyümüz neredeyse tamamen harap durumda. Ben çadırımı alıp köye döneceğim, evimin enkazının üstüne kuracağım. Bizim için değişen tek şey, artık kendi topraklarımızda olmamız.” Rahmun, köydeki durumun kötü olduğuna da dikkat çekerek, kanalisyon, elektrik ve su gibi temel ihtiyaçların olmadığını, yardım kuruluşlarına destek çağrısında bulundu.

KAMP YAŞAMININ ZORLUKLARI

2019’da Kafr Sicne’den ayrılan bir başka isim Abdurrezzak Muhammed, köylerinin özgürleşmesi ile evlerine dönmeye hazırlandıklarını aktardı. Kamplardaki zorlu yaşamı anlatan Muhammed, “Çadırlarda çok zorluk çektik; yazın kavurucu sıcağına, kışın dondurucu soğuğuna karşı hiçbir koruma yoktu” diyerek sabrettiklerini ifade etti. Savaşın yıkımına dikkat çeken Muhammed, “Evlerimizin bir kısmı bombardımanla yerle bir oldu. Diğer bölümü ise içindeki demiri sökmek için kasıtlı olarak yıkılmış. Her şey harabe halinde” dedi. Geri dönmenin mutluluğunu tarif eden Muhammed, “Bugün sadece biz değil, tüm Suriye halkı sevinç içinde.” ifadeleriyle hislerini dile getirdi.

YARDIM KAMPANYASI VE DESTEK ÇALIŞMALARI

Hayat Yardım Ekibi gönüllüsü Zeki Salih, yerinden edilmiş sivillerin topraklarına dönmesini hedefleyen bir kampanya yürüttüklerini belirtti. “Topraklarımız özgürleştikten sonra ‘Onurlu Dönüş Kampanyası’nı başlattık. Birçok aile evlerine dönmek istiyor ancak eşyalarını taşıyacak araç kiralayacak maddi imkanları yok” diyen Salih, dördüncü konvoylarını da yola çıkardıklarını ve çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti.

AİLELERİN KÖY HAYATINA DÖNÜŞÜ

Salih, “Bu aileler, beş yılı aşkın süredir zorlu bir yaşamdan kurtulup şimdi köylerine geri dönüyor” diyerek, Rabb’in onlara evlerini yeniden kurma konusunda yardım etmesini diledi. Yardımların sadece kamplardan tahliye ile sınırlı kalmayacağını vurgulayan Salih, ilerleyen dönemlerde evlerin onarımı ve altyapının yeniden kurulması için yoğun çaba harcanacağının altını çizdi.