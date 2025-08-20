Binyamin Netanyahu, Orduya Gazze Talimatı Verdi

NETANYAHU’DAN HIZLANDIRMA TALİMATI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze kentinin işgalinin belirlenenden daha kısa sürede tamamlanması için orduya direktif verdi. İsrail Başbakanlık Ofisi, Gazze’deki İsrailli esirlerin ailelerinin fark yaratan tepkisiyle karşılaşan işgal planı hakkında detaylı bir açıklama yaptı. Açıklamada Netanyahu’nun, Hamas’ın “yenilgiye uğratılması” amacıyla yürütülecek işgalin süratle tamamlanması için talimat verdiği belirli oldu.

SAVUNMA BAKANI’NDAN ONAY ALINDI

İsrail basınına konuşan askeri yetkililer, Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın onayladığı işgal planının Netanyahu’ya sunulacağını bildirdi. Bugün sabah, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in sunduğu Gazze kentini işgal planını onaylayan İsrail Savunma Bakanı Katz, işgal operasyonlarına “Gideon’un Savaş Arabaları II” isminin verildiğini aktardı. Ayrıca, İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta Gazze kentinin işgaline yönelik planı onaylamıştı.

HEDEFLER VE GEÇMİŞTEKİ İŞGAL

Başbakan Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi’nin tamamının işgal edilmesini hedeflediklerini ifade etti. İsrail basınında yer alan haberlere göre, ordunun Gazze’nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce gerçekleşmesinin beklenmediği kaydedildi. İşgal planının ilk aşamasında yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrasında işgal edilecek. İkinci aşamada ise büyük ölçüde tahrip olmuş Gazze’nin merkezi mülteci kamplarının işgali öngörülüyor. İsrail, 1967’den 2005’e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi’ni işgal altında tutmuştu. Bugün ise yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 18 yıldır ağır bir abluka altında kalıyor.