Binyamin Netanyahu: “Orta Doğu’yu Değiştireceğiz!”

İSRAİL’İN GAZZE OPERASYONLARI VE YEMEN SALDIRILARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’deki askeri operasyonların genişletilmesi ve Yemen’deki Husi hedeflerine yönelik saldırılar hakkında önemli açıklamalar yaptı. Tel Aviv’deki bir hava üssünden X platformu üzerinden yaptığı konuşmada, İsrail’in “Orta Doğu’nun çehresini değiştirme” misyonuna olan kararlılığını belirtti. Netanyahu, bu hedefin sadece Hamas’ı yenmek ve Gazze’de tutulan esirleri serbest bırakmakla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda bölgedeki güç dengelerini köklü bir şekilde değiştirmeyi amaçladığını ifade etti.

HAMAS’A YÖNELİK SAVAŞ VE ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASI

Netanyahu, İsrail’in şu an “yoğun bir savaş” içerisinde olduğunu ve iki temel hedefe odaklandığını belirtti: Hamas’ı askeri olarak ortadan kaldırmak ve Gazze’de tutulan esirleri kurtarmak. “Bu kolay bir iş değil, ancak başarılabilir” diyen Netanyahu, şu anki aşamanın tamamlandığını ve zorlu bir mücadele yürüttüklerini savundu. Hamas’a çağrıda bulunarak, “Hamas’tan esirleri serbest bırakmalarını talep ediyoruz. Bu, onların hayrına olacaktır” şeklinde konuştu. İlgili operasyonlar, 18 Mart 2025’te iki aylık ateşkesi bozarak yeniden başlamıştı. Reuters’in 6 Mayıs 2025 tarihli haberine göre, İsrail ordusu on binlerce yedek askeri göreve çağırarak Gazze’deki kampanyasını genişletmeye hazırlanıyor. Ancak bu karar, uluslararası toplumdan gelen insani yardım çağrıları ve içerdeki protestolarla karşılaşıyor.

YEMEN’DEKİ OPERASYONLARIN SONUCU

Netanyahu, konuşmasında Yemen’deki Husi hedeflerine yönelik düzenlenen saldırılara da değindi. 6 Mayıs 2025’te Sana Uluslararası Havalimanı’na yapılan hava saldırısını “mükemmel” olarak nitelendiren Netanyahu, operasyonu bizzat Tel Aviv’deki hava üssünden takip ettiğini belirtti. BBC’nin haberine göre, saldırı havalimanındaki pistleri, üç yolcu uçağını ve altyapıyı hedef aldı; Husi kaynakları ise 21 yaralı olduğunu bildirdi. Bu saldırı, Husi militanlarının 4 Mayıs 2025’te İsrail’in Ben Gurion Havalimanı yakınlarına düzenlemiş olduğu füze saldırısına misilleme niteliğindeydi. The Guardian’a göre, Husi füzesi hava savunma sistemlerini aşarak havalimanı çevresinde bir krater oluşturdu ve uçuşlar bir saat süreyle askıya alındı. Netanyahu, X’te yaptığı paylaşımda, “Husilerin saldırıları İran’dan kaynaklanıyor. İsrail, Husi saldırısına ve İranlı terör efendilerine uygun bir zaman ve yerde yanıt verecek” dedi.

İSRAİL’İN SAVUNMA STRATEJİSİ

Netanyahu, İsrail’e yönelik tüm saldırılara cevap vereceklerinin altını çizdi. “Husiler, Hamas, Hizbullah ya da İran, kim bize saldırırsa, onun kanı kendi başınadır” diyen Netanyahu, İsrail’in misilleme zamanını ve hedeflerini dikkatlice seçeceğini ifade etti.