Bir Gece Masalı Dizi Hızla İlerliyor

REKORLAR KIRILDI

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz’in başrollerini paylaştığı Bir Gece Masalı dizisinde olaylar giderek büyüyor. Yeni bölümü ATV ekranlarında yayınlanan dizi, izleyicilerin dikkatini çekerken bir sahnesi seyirciyi oldukça heyecanlandırdı. Adım adım finale ilerleyen Bir Gece Masalı dizisinde uzun zamandır süregelen tepkiler dinmek bilmiyor.

Dizideki Canfeza ve Mahir karakterleri kadar, Su Burcu Yazgı Coşkun ile Burak Deniz arasındaki yaş farkı da izleyicinin en çok tartıştığı konulardan biri oldu. Bu durum, Bir Gece Masalı dizisinde en fazla tepki toplayan olaylar arasında yer alıyor ve izleyenler arasında çeşitli yorumlar doğuruyor.