Bir Gece Masalı’nda Başrol Değişikliği Yaşandı

HEYECAN ZİRVEDEN İNMIYOR

Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun, Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Yüsra Geyik, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad ve Eren Vurdem gibi önemli isimleri bir araya getiren Bir Gece Masalı dizisi, seyircilerde büyük bir heyecan yaratıyor. Dizi, yeni bölümlerinde ATV ekranlarında gerilim dolu sahnelerle izleyicilerin karşına çıkıyor. İddialı yapısı sayesinde heyecan hep taze kalıyor.

YENİ GELİŞMELER GÜNDEME DAMGA VURUYOR

Son haftalarda dizideki heyecan artarken, ayrılık haberlerinin yanı sıra yeni karakterlerin de ekibe katılmaya başladığı gözlemleniyor. Bir Gece Masalı dizisinde Mahir ve Canfeza için daha zorlu günlerin yaklaştığı öngörülüyor. Ayrıca, Süreyya’nın geleceği, izleyenlerin merakını daha da artırıyor.