Bir Zamanlar İstanbul’da Büyük Şok!

İZLEYİCİYİ KENDİNE BAĞLAYAN DİZİ

Bir Zamanlar İstanbul dizisi, yayınlandığı ilk bölümden itibaren milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Güçlü bir oyuncu kadrosu ve dikkat çekici hikayesi ile seyircinin büyük beğenisini kazanılmasıyla birlikte, dizide yeni gelişmeler yaşanmaya başladı. Dizinin yönetmenliğini Metin Günay ve Volkan Keskin üstlenirken, senaryosunu Mehmet Bozdağ, Birol Tezcan ve A. Kadir İlter yazıyor.

HİKAYEDEKİ GİDİŞAT DEĞİŞİYOR

Bir Zamanlar İstanbul dizisinde hikaye, yenilikçi unsurlarla değişiyor. Dİzideki tansiyon ve gerilim artarken, özellikle Ali karakterini bekleyen tehlikeler de izleyicinin dikkatini çekiyor. Gelişen olaylarla birlikte merak unsuru da giderek büyüyor, bu da dizinin izlenme oranlarını artırıyor. İzleyiciler, karakterlerin yaşadığı zorlukları ve dönüm noktalarını sabırsızlıkla takip ediyor.