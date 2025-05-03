Biran Damla Yılmaz, Yasak Elma’ya Dönüyor

GENÇ OYUNCU BİRAN DAMLA YILMAZ’IN YENİ DİZİSİ

Genç kuşağın popüler oyuncusu Biran Damla Yılmaz, ekranlara heyecan verici bir geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Yasak Elma dizisindeki etkileyici performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinen Yılmaz, Most Yapım’ın NOW platformunda yayınlanacak yeni dizisinde başrolü Yıldız karakteriyle üstlenmek için sözleşme imzaladı. Henüz adı açıklanmayan dizi, Şanlıurfa’nın mistik atmosferi ve İstanbul’un dinamik sahneleri ile izleyiciyi etkilemeyi hedefliyor. Yönetmenlik koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş otururken, senaryoyu Ercan Uğur yazıyor. Projenin başlangıçta Mardin’de çekilmesi planlanmıştı, fakat Uzak Şehir dizisinin aynı bölgede çekileceği gerekçesiyle ana çekim yeri Şanlıurfa olarak belirlendi. Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel zenginlikleri, dizinin görsel atmosferine önemli bir derinlik katacak. Çekimlerin bir kısmı ise İstanbul’da gerçekleştirilecek.

YILMAZ’IN YILDIZ KARAKTERİ

“Yasak Elma” dizisindeki Kumru rolüyle tanınan Biran Damla Yılmaz, yeni projede Yıldız karakteri olarak izleyici karşısına çıkacak. 27 yaşındaki oyuncu, sosyal medya üzerinden hayranlarının “Ne zaman döneceksin?” sorularına bu projeyle yanıt vermiş oldu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA DİZİ RÜZGARI

Yeni yayın döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesi, dizi sektörünün merkezi haline geliyor. Biran Damla Yılmaz’ın başrolünde yer aldığı bu proje, Şanlıurfa’da hayata geçirilecek.