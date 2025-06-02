Birçok Cihaz için WhatsApp Desteği Bitti

WHATSAPP, ESKI ISLETIM SISTEMLERINI DESTEKLEMEYECEK

WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştiriyor ve güvenlik açıklarını minimuma indirmek amacıyla eski işletim sistemlerini desteklememe kararı aldı. Bu geçişin aslında Mayıs 2025’te başlaması düşünülüyordu. Ancak Meta, kullanıcıların cihazlarını güncellemesi ya da sohbetlerini yedekleyebilmesi için ek süre tanıyarak değişikliği Haziran’a çekti. WhatsApp, bu tarih itibarıyla belirli cihazlarda artık çalışmayacak.

YENI ISLETIM SISTEMI GEREKLI

Yeni dönemde, uygulamayı kullanmak için iOS 15.1 ve üzeri ya da Android 5.1 ve üzeri bir işletim sistemi gerekiyor. Söz konusu sistemler altında kalan telefonlar, WhatsApp’ı çalıştıramayacak. İşte 1 Haziran itibarıyla WhatsApp desteği sona erecek bazı cihazlar: iPhone 5s, iPhone 6 / 6 Plus, iPhone 6s / 6s Plus, iPhone SE (1. nesil), Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy Note 3, Sony Xperia Z1, LG G2, Huawei Ascend P6, Moto G (1. nesil), Moto E (2014), Motorola Razr HD.

CIHAZ GUNCELLEMESI VE YEDEKLEME ONEMLI

Kullanıcılar, cihazlarının işletim sistemi sürümünü Ayarlar menüsünden kontrol edebilir ve mümkünse bir yazılım güncellemesi yaparak WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilir. Ayrıca, sohbet geçmişinin kaybolmaması için WhatsApp, kullanıcıları yedekleme yapmaya davet ediyor. Ayarlar > Sohbetler > Sohbet Yedeği adımları izlenerek konuşmalar Google Drive veya iCloud’a kaydedilebiliyor.

GUVENLIK NEDENIYLE ALINMIS BIR KARAR

Meta, bu kararın temel nedeninin güvenlik olduğunu vurguluyor. Artık üretici firmalar tarafından yazılım desteği almayan cihazlar, siber tehditlere karşı daha savunmasız hale geliyor. WhatsApp da veri gizliliğini ve güvenliğini sağlamak adına, yalnızca güvenli kabul edilen sistemlerle yoluna devam etmeyi tercih ediyor.