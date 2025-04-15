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Birmingham’da İşçiler Grevde

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BIRMINGHAM’DA ÇÖP KRİZİ HIZLA BÜYÜYOR

İngiltere’nin sanayi ve kültür merkezi Birmingham, son zamanlarda çöplük haline gelmesiyle gündemde. Bir aydır çöp işçilerinin grevi süren şehirde, düşük maaşlar ve hükümetin zorlayıcı çalışma koşulları nedeniyle işçiler iş bırakarak protestolar düzenliyor.

ÇÖPLÜK GİBİ SOKAKLAR VE SAĞLIĞI TEHDİT EDEN KOKULAR

Sokakların temizlik işçilerinin grevi sonrasında adeta çöplüğe dönmesiyle birlikte kötü kokular da şehrin her yerini sarmaya başladı. Sokaklarda biriken yaklaşık 20 bin ton çöp, oluşan kötü koku ve çöp yığınları nedeniyle haşere sorununu da beraberinde getiriyor. Bu durum, şehir sakinlerinin günlük yaşamını olumsuz etkiliyor ve halk duruma büyük bir tepki gösteriyor.

HÜKÜMETTEN ASKERİ DESTEK HAMLESİ

Biriken çöp ve atıkların halk sağlığı için ciddi bir tehdit teşkil etmesi üzerine, yerel yönetimlerin grevin devam etmesi nedeniyle sorunu çözmekte yetersiz kalması, çöp krizinin çözümü için yeni adımlar atılmasına yol açtı. İngiliz hükümeti, bu durumu aşmak amacıyla askeri planlamacılardan oluşan bir ekip görevlendirerek durumu ele almayı hedefliyor.

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