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BİST 100’de En Çok Yükselen ve Düşenler

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BIST100 ENDİKSI GÜNÜ DÜŞÜŞLE KAPATTI

BIST100 endeksi, günü %1.06’lık bir düşüşle 9.997,85 puanda tamamladı. İşlem hacmi ise 91,622 milyar TL olarak gerçekleşti.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Bugün BIST 100 endeksine dahil olan hisseler arasında en yüksek değer kazananlar şunlar oldu: FENER 50,70 TL (+2,86; +5,98%), BSOKE 13,50 TL (+0,670; +5,22%), LIDER 152,30 TL (+6,10; +4,17%), EUPWR 34,48 TL (+1,28; +3,86%), GESAN 49,98 TL (+1,28; +2,63%).

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

BIST 100 endeksinde en fazla değer kaybeden hisseler ise şöyle sıralandı: PASEU 34,66 TL (-1,72; -4,73%), ENERY 223,20 TL (-9,70; -4,16%), MAVI 70,20 TL (-2,90; -3,97%), MIATK 38,16 TL (-1,54; -3,88%), ULKER 116,20 TL (-4,50; -3,73%).

Kaynak: BİST

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