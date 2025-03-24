BİST 100’de En Çok Yükselenler/Düşenler

BIST100 ENDİKSI GÜNÜ ARTIŞLA KAPATTI

BIST100 endeksi, günü 254.72 puan artış göstererek yüzde 2.82’lik bir artışla 9.299,36 puandan tamamladı. İşlem hacmi ise 183,387 milyar TL olarak belirlendi.

YÜKSELEN HİSSELER

BIST 100 endeksi dahilindeki hisseler arasında en çok yükselen beş hisse şu şekilde sıralandı: HALKB, 20,16 TL (+1,83, +%9,98); MIATK, 40,20 TL (+3,64, +%9,96); ASELS, 120,40 TL (+9,90, +%8,96); PGSUS, 257,25 TL (+17,85, +%7,46); ALARK, 86,10 TL (+5,70, +%7,09).

DÜŞEN HİSSELER

Bugün BIST 100’de en çok düşen beş hisse ise şöyle oldu: EUPWR, 27,60 TL (-3,00, -%9,80); PASEU, 35,64 TL (-2,84, -%7,38); DOAS, 210,30 TL (-12,10, -%5,44); GESAN, 43,12 TL (-2,48, -%5,44); LIDER, 175,20 TL (-7,80, -%4,26).