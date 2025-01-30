Bist 100’de En Çok Yükselenler Düşenler

BIST 100 ENDİKSİ KAPANIŞ RAKAMLARI

BIST 100 endeksi, günü %0,05 artışla 5,11 puanlık bir yükselişle 10.082,10 puandan tamamlayarak işlem hacmi 89,066 milyar TL olarak gerçekleşti. Yatırımcılar, borsa işlemlerine ilgi gösterip yüksek işlem hacmi ile piyasada hareketlilik sağladı.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında en fazla artış gösteren beş hisse şu şekilde sıralandı: BERA 17,04 TL +1,450 +%9,30, KONYA 6.505,00 TL +387,50 +%6,33, EGEEN 9.680,00 TL +440,00 +%4,76, EUPWR 38,18 TL +1,64 +%4,49 ve BSOKE 13,42 TL +0,380 +%2,91 şeklinde kaydedildi.

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Bugün BIST 100’de en çok değer kaybeden beş hisse ise şu şekilde belirlendi: IEYHO 8,58 TL -0,950 -%9,97, PASEU 31,96 TL -0,94 -%2,86, GARAN 131,60 TL -3,20 -%2,37, MPARK 394,50 TL -9,50 -%2,35 ve ALFAS 71,50 TL -1,70 -%2,32 olarak sıralandı.

Kaynak: BİST