BIST 100 Endeksi Yükseldi, Bankacılık Düştü

BITCOIN VE BIST 100’DE YÜKSELİŞ EĞİLİMİ

Günün ilk kısmında yükseliş gösteren BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,29 puan ve yüzde 0,07 artışla 9.849,44 puana ulaştı. Toplam işlem hacmi ise 45,4 milyar lira olarak kaydedildi. Bankacılık endeksi yüzde 1,84 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,48 değer kazandı. Sektör bazında en fazla kazancı yüzde 3,62 ile finansal kiralama ve faktoring sağlarken, en fazla kaybı bankacılık endeksi yaşadı.

KÜRESEL PİYASALARDAN BEKLENTİLER

Küresel piyasalarda, ABD’nin ek gümrük vergilerine ilişkin endişelerin azalma göstermesiyle karışık bir seyir izlendi. Bugün odak noktası ise ABD’de açıklanacak istihdam raporu verileri oldu. Yılın 1. Enflasyon Raporu tanıtımı amacıyla İstanbul Finans Merkezi’ndeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Yerleşkesi’nde düzenlenen toplantıda konuşan TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2025 sonu için enflasyonun yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini öngördüklerini aktararak, “2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminimizi koruduk. Enflasyonun 2027 yılında yüzde 8’e düşmesinin ardından orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz.” ifadesini kullandı.

VERİ GÜNDEMİ VE TEKNİK GÖRÜNÜM

Karahan, “(Faiz indirimleri) Burada herhangi bir şekilde oto pilotta değiliz, toplantıdan toplantıya gidiyoruz, veri odaklı ilerliyoruz, belli bir sınırımız var ancak ihtiyatlı bir şekilde yürümek önemli.” dedi. Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD’de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun bir veri akışının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.950 puanın direnç, 9.750 ve 9.650 seviyelerinin destek konumunda olduğu ifade edildi.