BIST Operasyonunda 12 Şüpheli Tutuklandı

BORSA İSTANBUL’DA DOLANDIRICILIK SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasında gerçekleştirilen bazı işlemlerde dolandırıcılık yapıldığına dair sürdürülen soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu, BIST pay piyasasında bazı sermaye piyasası araçları üzerinde manipülatif hareketler olduğu iddialarıyla ilgili bir operasyon düzenledi.

GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR

Soruşturma çerçevesinde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa’da suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı suçlamalarıyla 13 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Bu süreçte 12 şüpheli tutuklanırken, bir zanlı adli kontrol istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 12 şüpheli tutuklanırken, yalnızca bir şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.