Bitcoin 110 Bin Doları Geçti

PİYASADA HIZLI YÜKSELİŞ YAŞANIYOR

ABD-Çin ticaret müzakereleri, kripto varlıklarda önemli bir yükseliş dalgası oluşturuyor. Görüşmelerin olumlu seyri, yatırımcıların risk alma isteğini artırıyor ve piyasanın lideri Bitcoin, 110 bin 587 dolara kadar yükselerek yeni bir rekorun kapısını aralıyor. Bitcoin’in piyasa değeri ise bu artışla birlikte 2,19 trilyon dolara ulaşıyor. Bu rakam, kripto piyasasının toplam değerinin yaklaşık yüzde 64’ünü temsil ediyor.

SON 24 SAATTE DEĞER KAZANIMI

Pazartesi gününe gelindiğinde, kripto piyasasının toplam değeri yüzde 3,85 oranında artış gösterdi. Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4,1 değer kazanırken, Ethereum yüzde 6’nın, Dogecoin ise yüzde 5,6’nın üzerinde bir artış elde etti. Genel işlem hacmi de bir önceki güne göre yüzde 43’e yakın artışla 119 milyar dolara kadar yükseldi. Bu hareketlilik, altcoin piyasasını da yukarı doğru yönlendiriyor.

BİTCOİN YENİ REKOR KIRACAK MI?

Opsiyon piyasasında da yükseliş eğilimi gözlemleniyor. Açık pozisyonların yüzde 62’sinden fazlasının alım opsiyonlarında yoğunlaşması dikkat çekiyor. Son 24 saatteki işlem dağılımı da benzer bir durumu ortaya koyuyor: İşlemlerin yaklaşık üçte ikisi alım yönlü gerçekleşti. Bu oranlar, yatırımcıların kısa vadede Bitcoin’den yukarı yönlü bir hareket beklediklerini gösteriyor. Tüm bu gelişmeler, Bitcoin’in yeni bir rekor kırma potansiyelini artırırken, yatırımcılar açısından kritik bir dönemece işaret ediyor. ABD-Çin görüşmelerinin gidişi ve makroekonomik göstergeler, önümüzdeki günlerde kripto para piyasalarının yönünü tayin edecek temel unsurlar arasında yer alıyor.