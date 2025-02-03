Bitcoin’e Trump Darbesi: Fiyatlar Geriledi

BİTCOİN’DE ÖNEMLİ DÜŞÜŞ

Bitcoin, Trump’ın gümrük vergilerini artırma kararının ardından 90 bin dolara kadar gerileme yaşadı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada, Meksika ve Çin ile ilgili uzun süredir tehdit ettiği ithalat tarifelerinin uygulanması, Pazar günü kripto para birimlerinde riskten kaçış hareketini beraberinde getirdi. Coin Metrics verilerine göre, Bitcoin son olarak yüzde 7 oranında düşüş yaşayarak 93 bin 768 dolara geriledi. Piyasa değeri en yüksek 20 dijital varlığı ölçen CoinDesk 20 endeksi ise yüzde 19 azaldı. Ethereum, yüzde 20 düşüşle Kasım ayından bu yana en düşük seviyesine indi.

TİCARET SAVAŞI ETKİLİ OLDU

Düşüş, Trump’ın Meksika ve Kanada’dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin’e ise yüzde 10 gümrük vergisi getiren ve Salı günü yürürlüğe girecek olan kararnamesini imzalamasıyla Cumartesi gecesi başladı. ABD, bu üç ülkeyle yaklaşık 1,6 trilyon dolarlık bir ticaret yapıyor. Bitwise Asset Management’ın alfa stratejileri başkanı Jeff Park, süregelen bir tarife savaşının, doları ve ABD kurlarını zayıflatması nedeniyle Bitcoin için uzun vadede “şaşırtıcı” sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

YATIRIMCILAR DİKKATLE İZLİYOR

Birçok yatırımcı, Bitcoin’in uzun dönemde enflasyona ve belirsizliklere karşı bir koruma sunduğuna inanıyor. Ancak kısa vadede, bu kripto para birimi bir risk varlığı gibi işlem görüyor ve Trump’ın gümrük tarifelerinin tetiklediği ticaret savaşındaki belirsizlikler olumsuz etkiler yaratabiliyor. Yatırımcılar, Bitcoin’deki kritik destek seviyesi olarak 90 bin doları takip ediyor ve bazıları, kripto para biriminin bu seviyenin altına düşmesi durumunda 80 bin dolara kadar daha derin bir geri çekilme yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Bitcoin, 20 Ocak’taki 109 bin 350 dolarlık rekorundan yaklaşık yüzde 16 aşağıda bulunuyor. Deneyimli kripto yatırımcıları, boğa piyasaları sırasında yaşanan yaklaşık yüzde 30’luk düzeltmelere alışkın.