Bitcoin Hızla Yükseldi Ve Düştü!

DÜŞÜŞE GEÇEN BİTCOİN FİYATLARI

Bitcoin, Ağustos ayının sonlarına yaklaşırken 113 bin dolara yakın bir değerle işlem görüyor ve son altı haftanın en düşük seviyelerine geriledi. Bu düşüş, yatırımcıların Fed’in Jackson Hole sempozyumu öncesinde büyüme odaklı varlıklardan uzaklaşmasının bir sonucu olarak yaşanıyor. Güçlü gelen ABD üretici enflasyonu ve perakende satış verileri, Fed’in agresif genişleme beklentilerini azaltırken, yatırımcılar rehberlik arayışına girdi.

SATILARIN ARTAN ETKİSİ

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Alt5 Sigma’da olası dolandırıcılık ve hisse senedi manipülasyonunu araştırdığına dair haberlerin ardından piyasalarda satışlar daha da yoğunlaşarak, spekülatif alanlarda genel bir riskten kaçınma eğilimini artırdı. Bitcoin, kurumsal girişler ve olumlu düzenleyici gelişmelerin ardında kısa süreliğine yeni bir rekor seviyeye ulaşmasının ardından, bu süreçte yaşanan dalgalanmalarla birlikte aylık inişler gösteriyor.

ÖNEMLİ

