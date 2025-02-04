Bitlis’te Arıcılık Tesisiyle Eğitime Destek Sağlanıyor

ÖĞRENCİLER İÇİN BURS SAĞLAYAN BİR PROJE

Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV), bölgedeki arıcılardan alınan ve yapılan analizlerin ardından dolumu gerçekleştirilen balın satışıyla elde edilen gelirle 1000 öğrenciye burs olanağı sunuyor. 38 yıl önce kurulan BETAV, Bitlis’in zengin floraya sahip yaylalarında üretilen balın tanıtımını yapıp, daha fazla öğrenciye burs sağlamak adına çalışmalarına devam ediyor. Bu amaçla, 1990’lı yıllarda kapatılan Arıcılık İşletme Tesisi’ni devir alan BETAV Balcılık ve Arıcılık AŞ, kentte tam donanımlı bir bal dolum tesisi kurarak üretime başladı. Arıcılar tarafından tesise getirilen ballar, öncelikle akredite laboratuvarlarda test ediliyor. Testlerden geçen ballar, daha sonra filtreleme ve dinlendirme süreçlerinin ardından kavanozlara dolduruluyor. “Kaldera” markasıyla satışa sunulan bu ballar, çeşitli platformlar ve zincir marketlerde tüketicilerin beğenisine sunuluyor; elde edilen gelir ise maddi durumu yetersiz olan öğrencilere burs olarak dağıtılıyor.

BITLIS BALININ TANITIMI VE YARDIMCI OLDUĞU KONU

BETAV Balcılık ve Arıcılık AŞ, Londra’daki yarışmalarda iki kez “Altın Bal Ödülü” kazanarak, Bitlis balının tanıtımına katkı sağlıyor. Bu proje ile hem bölge arıcılarına, hem de ekonomiye, istihdama ve eğitime önemli destek sağlanıyor. BETAV Genel Sekreteri Beritan Karaçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1987 yılında hayata geçen BETAV’ın istikrarı ve faaliyetleriyle birçok kuruluşa örnek olduğunu belirtti. Bitlis’in en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olduklarını ifade eden Karaçay, “Vakfımızın temel misyonu, eğitim alma imkanı kısıtlı olan ancak başarılı ve yetenekli öğrencilere destek vermektir.” dedi. Aynı zamanda vakfın, Bitlis’teki okulların sayısını ve kalitesini artırmayı hedeflediği çalışmalar yürüttüğünü de sözlerine ekledi.

BAL ÜRETİMİNİN ÖNEMİ VE KİMYASAL İLAÇ KULLANIMI

Bitlis’in coğrafi yapısının ve bitki çeşitliliğinin bal üretimi için uygun olduğuna dikkat çeken Karaçay, kimyasal ilaç kullanılmayan ve endüstriyel bitkilerin ekilmediği alanlarda gezen arıların ürettiği balın sağlığa faydaları olduğunu ifade etti. Kentteki arıcılardan alınan bal, gıda mühendisleri tarafından analiz ediliyor. Daha sonraki süreçte, akredite laboratuvarlarında testler yapılıyor ve bu süreçlerin ardından satılmak üzere hazırlanan saf bal sağlıklı bir şekilde tüketicilere ulaşıyor. Karaçay, yıllık 500 ton üretim kapasiteli bal dolum tesisinden elde edilen tüm gelirin, öğrencilere burs olarak verildiğini belirtti.

Karaçay, geçmişte vakıflarından burs alan kız öğrenci sayısının erkeklerden 3 kat az olduğunu, son yıllarda bu oranın neredeyse eşit seviyeye geldiğini belirtti. BETAV, toplamda 4 bin 400 mezun ve 1000 aktif bursiyerle birlikte, bu sayıları artırmayı hedefliyor. Vakfın iktisadi işletmelerinin, hem sürdürülebilirliği sağlamak hem de daha fazla öğrenciye burs vermek amacıyla kurulduğu vurgulandı. Tüketicilerin, “Kaldera” marka balı zincir marketlerden ya da vakfın internet sitesinden temin edebileceği de aktarıldı.