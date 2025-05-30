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BJK, 15 Haziran’da Toplantı Yapacak

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GENEL KURUL TOPLANTISI TARİHİ AÇIKLANDI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, genel kurul toplantısı 15 Haziran’da İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’nda yapılacak. Yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde, ikinci ve son toplantı, çoğunluk aranmaksızın 22 Haziran Pazar günü saat 10.30’da aynı yerde gerçekleştirilecek.

TOPLANTININ GÜNDEMİ BELİRLENDİ

Toplantının gündeminde, kulübe ait taşınmazlarla ilgili projeler, BJK Plaza’nın kiralanması, borsada halka açıklık oranı, yeni gayrimenkul yatırımları ve mevcut kira sözleşmelerinin uzatılması gibi konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi yer alıyor.

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