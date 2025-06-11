Bjk’ın Yeni Sezon Hazırlığı Duyuruldu

BEŞİKTAŞ’IN HAZIRLIK PROGRAMI AÇIKLANDI

Beşiktaş Futbol Takımı’nın 2025-2026 sezonu için hazırlık programı belirlendi. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı takım, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla başlayacak.

DÖRT HAZIRLIK MAÇI GERÇEKLEŞECEK

Siyah-beyazlı ekip, İstanbul’daki antrenmanlarını 3 Temmuz Perşembe gününe kadar sürdürecek. Yurt dışı kampı ise 4-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Bad Erlach kasabasında yapılacak. Beşiktaş, Avusturya kampı sırasında dört hazırlık maçı oynayacak.

HAZIRLIK MAÇLARININ TARİHLERİ

10 Temmuz Perşembe: 20.00 Beşiktaş- ST Pölten (NV Arena)

13 Temmuz Pazar: 18.00 Beşiktaş- FC Admira Wacker (Datenpol Arena)

16 Temmuz Çarşamba: 19.30 Beşiktaş- Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)

17 Temmuz Perşembe: 19.30 Beşiktaş- Petrzalka 1898 (Ergo Arena)