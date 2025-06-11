Spor

Bjk Yeni Sezon Hazırlık Programı Açıklandı

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BEŞİKTAŞ’IN HAZIRLIK PROGRAMI AÇIKLANDI

Beşiktaş Futbol Takımı’nın 2025-2026 sezonu hazırlık programı duyuruldu. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı takım, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla başlayacak.

DÖRT HAZIRLIK MAÇI YAPILACAK

Siyah-beyazlı ekip, İstanbul’daki hazırlıklarını 3 Temmuz Perşembe gününe kadar sürdürecek. Yurt dışı kampı ise 4-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Bad Erlach kasabasında gerçekleşecek. Beşiktaş, bu kamp dönemi içerisinde dört hazırlık maçı oynayacak.

HAZIRLIK MAÇLARININ DETAYLARI

Hazırlık maçlarının programı ise şu şekilde belirlendi:
– 10 Temmuz Perşembe: 20.00 Beşiktaş – ST Pölten (NV Arena)
– 13 Temmuz Pazar: 18.00 Beşiktaş – FC Admira Wacker (Datenpol Arena)
– 16 Temmuz Çarşamba: 19.30 Beşiktaş – Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)
– 17 Temmuz Perşembe: 19.30 Beşiktaş – Petrzalka 1898 (Ergo Arena)

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