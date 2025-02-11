Bloomberg: SPK Halka Arzları Yavaşlatmayı Tartışıyor

HALKA ARZLARDA YATIRIMCI TALEBİ DALGALANIYOR

Türkiye’de son dönemlerde gerçekleştirilen halka arzlardaki yatırımcı taleplerinin dalgalı seyretmesi, Borsa İstanbul’daki sürecin yenilikçi adımlarla devam etmesini gerektiriyor. Bloomberg’in Fırat Kozok ve Tuğçe Özsoy’un haberlerine göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bu durum karşısında halka arzların onay süreçlerini kasıtlı olarak yavaşlatmayı değerlendirmeye alıyor. Bazı şirketler, nihai onay aşamalarını uzatarak piyasa koşullarının ve yatırımcı duyarlılığının netleşmesini bekliyor.

PİYASA BEKLENTİLERİ VE ŞİRKET TALEPLERİ

Halka arz sürecinde 2024 yılında yaşanan yavaşlamanın ardından toparlanma sinyalleri görünürken, SPK’nın temkinli bir yaklaşım sergilemesi gerektiği ifade ediliyor. Şirketlerin, piyasalardaki belirsizlikler sebebiyle yeni halka arz onaylarının, yatırımcı duyarlılığı dikkate alınarak verilmesini talep ettiği belirtiliyor. Böylece, olası dalgalanmaların engellenmesi ve piyasada daha istikrarlı bir ortamın sağlanması hedefleniyor.

2025 VERİLERİ VE SÜREÇTE YAŞANAN ZORLUKLAR

BIST ve SPK verilerine göre, 2025 yılı itibarıyla yerel piyasada 10 şirket halka arzını başarıyla tamamladı. Bunun yanı sıra, bir şirketin halka arzı sona ererken, iki yeni şirketin onay aldığı bildirildi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemde yalnızca bir halka arzın gerçekleşmesi, bu yılki artışı dikkat çekici hale getiriyor. Ancak, SPK’nın ön onayını almış fakat nihai onay bekleyen 90’dan fazla şirket bulunduğu vurgulanıyor. Genellikle, nihai onay alan şirketlere halka arz izahnamesini yayımlamaları için 15 gün süre tanınırken, bu yıl süreçte zorluklar yaşanıyor. Örneğin, olumsuz piyasa koşullarını gerekçe gösteren Dünya Varlık Yönetim, Ocak ayında planladığı halka arzını erteledi. Benzer şekilde, Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret halka arz sonrası hisse değerinde düşüş yaşarken; Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Enda Enerji Holding A.Ş. planladıklarından daha az hisse satışı gerçekleştirdi.

GEÇMİŞ PERFORMANS VE PİYASA DİNAMİKLERİ

Geçmiş yıllarda Türkiye, bölgedeki en büyük halka arz merkezlerinden biri olarak öne çıkıyordu. 2023 yılında 56 şirketin gerçekleştirdiği halka arzlarla yaklaşık 80 milyar lira (2,2 milyar dolar) toplanırken, önceki yılda 33 halka arzla yaklaşık 57 milyar lira elde edilmişti. Borsa İstanbul’un ana endeksi, Aralık ayı başlarında Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentileriyle son 5 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ancak, gösterge faiz oranının %50’den %45’e düşmesine rağmen, parasal gevşemenin beklenenden daha uzun sürmesi riski varlıklarına olan ilgiyi azaltma eğiliminde.