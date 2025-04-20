Bm’den Suriye’ye 1,3 Milyar Dolar Yardım

YENİ YARDIM PLANI AÇIKLANDI

Birleşmiş Milletler, Suriye’ye yönelik yeni bir yardım planı açıkladı. 3 yıl boyunca toplamda 1,3 milyar dolar yardım sağlanması hedefleniyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Genel Sekreter Yardımcısı Abdallah Dardari, bu bağlamda Suriye’de altyapının yeniden inşasını desteklemek amacıyla kaynak sağlanacağını ifade etti. Dardari, devrik lider Beşar Esad’ın ülkeden ayrılmasıyla sona eren iç savaş sonrası Suriye’ye yatırım yapmanın “küresel bir kamu yararı” olarak değerlendirildiğini belirtti.

KAPSAMLI STRATEJİ HAZIRLANACAK

Dardari, “Suriye için 3 yıllık toplam planımız 1,3 milyar dolar. Bu sadece bir rakam değil, tüm destek unsurlarını kapsayan kapsamlı bir strateji” diyerek yardımın yapay zeka uygulamalarının tanıtımı, sosyal koruma programlarının oluşturulması ve altyapının yeniden inşasını içerebileceğini aktardı. Böylece, Suriye’nin yeniden inşasında kapsamlı bir yaklaşım benimseniyor.

FONLARIN KAYNAKLARI ÖNEMLİ

Dardari ayrıca, bu fonların Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve bölgedeki ülkeler gibi farklı kaynaklardan sağlanmasının kritik olduğunu vurguladı. Önümüzdeki hafta ABD’nin başkenti Washington DC’de düzenlenecek IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantılarında Suriye konusunda bir yuvarlak masa toplantısı yapılacak. Dardari, “Bu, dünyanın geri kalanına ve Suriye halkına, en büyük finansal kurumların destek vermeye hazır olduğu yönünde bir sinyal veriyor. Bu, Suriye’nin Dünya Bankası ile müzakere edebileceği büyük bir fırsat” ifadelerini kullandı. Ayrıca IMF’deki Özel Çekme Hakları’nın da gündemde olduğunu ekledi.