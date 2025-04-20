Bm’den Suriye’ye 1,3 Milyar Dolar Yardım

YARDIM PLANI AÇIKLANDI

Birleşmiş Milletler, Suriye’ye yönelik yeni bir yardım planı duyurdu. 3 yıl süresince toplamda 1,3 milyar dolar yardım sağlamak hedefleniyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Genel Sekreter Yardımcısı Abdallah Dardari, bu yardımların altyapının yeniden inşasını desteklemek için planlandığını aktardı. Dardari, Reuters’a yaptığı açıklamada, devrik lider Beşar Esad’ın ülkeyi terk etmesinin ardından Suriye’ye yatırım yapmanın “küresel bir kamu yararı” olarak değerlendirildiğini söyledi. “Suriye için 3 yıllık toplam planımız 1,3 milyar dolar. Bu sadece bir rakam değil, tüm destek unsurlarını kapsayan kapsamlı bir strateji” ifadelerini kullandı.

YARDIMIN KAPSAMI

Dardari, bu yardımın yapay zeka uygulamalarının tanıtımına, sosyal koruma programlarının oluşturulmasına ve altyapının yeniden inşasına yönelik olabileceğini belirtti. Ayrıca, bu fonların Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Suudi Arabistan ile Türkiye gibi bölge ülkeleri gibi çeşitli kaynaklardan sağlanmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Dardari, önümüzdeki hafta Washington DC’de düzenlenecek IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantıları sırasında Suriye konulu bir yuvarlak masa toplantısının yapılacağını duyurdu. “Bu, dünyanın geri kalanına ve Suriye halkına, en büyük finansal kurumların destek vermeye hazır olduğuna dair bir sinyal veriyor. Bu, Suriye’nin Dünya Bankası ile müzakere edebileceği büyük bir fırsat” dedi. Dardari, ayrıca IMF’deki Özel Çekme Hakları’nın söz konusu olmasının da önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi.