BM Genel Sekreteri: İsrail-İran Tansiyonu Bitmeli

ORTA DOĞU’DA GERİLİM ARTARAK DEVAM EDİYOR

Orta Doğu’daki gerginlik artıyor. İsrail, 13 Haziran tarihinde İran’a, tarihin en büyük hava saldırısını gerçekleştirdi.

BARİŞ VE DİPLOMASİ ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, X sosyal medya hesabı üzerinden İsrail ile İran arasındaki gerilime dair önemli bir açıklama yaptı. Guterres, İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik hedef alması ve İran yönetiminin karşılık vermesini göz önünde bulundurarak, “Artık durma vakti.” dedi. Guterres, tansiyonun yükseldiğinin altını çizerken, “Barış ve diplomasinin” üstün gelmesi gerektiğini vurguladı.

İSRAİL’İN SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli şehirlerindeki nükleer tesisleri ve ordunun üst düzey komuta kademesini hedef alan kapsamlı saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ile bazı üst düzey komutanlar ve 9 nükleer bilim insanının hayatını kaybettiği açıklandı. Ayrıca, sivil kayıpların toplamda 78 olduğu belirtildi. İran ordusunun karşılık olarak İsrail’e yönelik balistik füzelerle yaptığı misillemede ise en az 63 kişi yaralandı. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülke, İsrail’i kınadı.