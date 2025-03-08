BMW iX Yeni Tasarımı ve Fiyatıyla Dikkat Çekiyor

YENİ BMW iX MODELİ SATIŞA SUNULDU

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW, premium elektrikli SUV segmentinde ileri teknoloji, lüks, konfor ve yüksek performansı bir araya getiren Yeni BMW iX modellerini satışa sundu. xDrive60 ve M70 versiyonlarıyla dikkat çeken Yeni BMW iX, modern ve atletik bir görünüm ile iç ve dış tasarımda yapılan güncellemeleri barındırıyor. Yeni BMW iX xDrive60’ın liste fiyatı 6.447.700 TL iken, Yeni BMW iX M70 ise 7.197.800 TL’den satışa sunuluyor.

YÜKSEK MENZİL VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Yeni BMW iX xDrive60, 400 kW’lık elektrik motoruyla 544 beygir maksimum güç ve 765 Nm maksimum tork üreterek 0’dan 100 km/s hıza sadece 4.6 saniyede ulaşabiliyor. 701 kilometreye kadar menzil sunan bu model, hem şehir içi hem de şehirler arası yolculuklarda konforlu bir deneyim vadediyor. Ayrıca, 195 kW DC şarj teknolojisi sayesinde 35 dakikada %10’dan %80 batarya seviyesine ulaşabiliyor ve yalnızca 10 dakikalık DC şarj ile 217 kilometreye kadar menzil kazanabiliyor. Diğer yandan, Yeni BMW iX M70, 485 kW elektrik motoru ile 659 beygir maksimum güç ve 1015 Nm maksimum tork üreterek 0’dan 100 km/s hıza 3.8 saniyede çıkabiliyor. 600 kilometreye kadar menzil sunan bu model de benzer DC şarj özellikleriyle dikkat çekiyor.

TASARIM DETAYLARIYLA GÖZ DOLDURUYOR

Yeni BMW iX xDrive60, sunulan makyaj ile birlikte aydınlatmalı böbrek ızgaraları (BMW Iconic Glow) ve yenilenen ön far tasarımıyla şık bir duruş sergiliyor. Parlak siyah difüzöre sahip arka tampon ve dikey reflektörler, modelin sportif karakterini pekiştiriyor. M Sport tasarım paketiyle birlikte sunulan Dark Silver iç kaplama, M deri direksiyon ve M çok fonksiyonlu ön koltuklar, aracın iç mekanında konfor ve lüksü bir araya getiriyor. Yeni BMW iX M70, farklı tasarımıyla dikkat çekerken, siyah yan aynalar, M Shadow farlar ve yatarak şeritli böbrek ızgara detaylarıyla öne çıkıyor.

YÜKSEK TEKNOLOJİYLE DONATILMIŞ

Yeni BMW iX, sade çizgileri ve modern görünümü ile benzersiz bir tasarım sunuyor. İç mekanın ferahlığı ve lüks atmosferi, kullanıcı deneyimini artırıyor. Yüksek teknolojili standart donanımlar, konfor ve güvenliği maksimum düzeye çıkarıyor. BMW’nin ConnectedDrive teknolojisi, kullanıcıların otomobili uzaktan kontrol etmelerine olanak tanıyor. My BMW mobil uygulaması sayesinde kapı açma, kilitleme, havalandırma ayarları, 3D uzaktan izleme gibi pek çok fonksiyon uzaktan yönetilebiliyor. Ayrıca, park asistanı, yarı otonom sürüşe olanak tanıyan sürüş asistanı gibi özellikler de dikkat çekiyor.

Yeni BMW iX modelinde sunulan standart donanımlar arasında gelişmiş teknoloji ve lüks detaylar yer alıyor. 22kW AC şarj gücü, adaptif LED farlar, ön koltuk havalandırma ve panorama cam tavan gibi donanımlar, bu elektrikli SUV’un sunduğu olanakları zenginleştiriyor. Ayrıca, otomobile sportif bir hava katmasını sağlayan M Sport Pro paketi, mükemmel ses deneyimi sunan Bowers&Wilkins Surround Ses Sistemi ile de destekleniyor.