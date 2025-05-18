Bodrum’da Galatasaray’ın Kutlama Coşkusu

GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Galatasaray, Süper Lig’in 36’ncı haftasında Kayserispor’u evinde 3-0 mağlup ederek, ligdeki şampiyonluğunu bitime sadece iki hafta kala ilan etti. Bu başarı sonrasında Bodrum’da bulunan taraftarlar, coşkuyla kutlamalara başladı.

TARAFTARLAR MEYDANDA TOPLANDI

Belediye Meydanı’nda toplanan taraftarlar, meşaleler yakarak ve tezahüratlarla kutlama yapıyor. Kutlamalar sırasında taraftarlar, ellerindeki sarı kırmızı bayrakları açarak araçlarıyla konvoy oluşturuyor. Kornolar eşliğinde şehir turu atan grup, şampiyonluğu coşkuyla kutluyor.