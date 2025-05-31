Bodrum’da Minibüs Ve Araç Çarpıştı

KAZA SONUCU YARALILAR VAR

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir servis minibüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucunda 15 kişi yaralandı. Olay, Milas-Bodrum kara yolunda, Kaynar istikametinde meydana geldi. Çarpışmaya karışan minibüs, bir otelin personelini taşıyor ve sürücüsü ile plaka bilgileri henüz tespit edilemiyor.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası ilk belirlemelere göre yaralanan 15 kişi, kaza yerine yönlendirilen ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarıyla ilgili detaylar, tedavi süreçlerinin ilerlemesiyle birlikte netleşiyor.