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Bodrum’Da Ölü Akdeniz Foku Bulundu

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BODRUM’DA ÖLÜ AKDENİZ FOKUNUN İŞ MAKİNESİYLE KALDIRILMASI TEPKİ ÇEKTİ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde karaya vuran ölü Akdeniz fokunun iş makinesiyle kaldırılarak gömülmeye götürülmesi, uzmanlar ve çevreciler tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma altındaki türlerden biri olan Akdeniz fokunun bu şekilde müdahale edilmesi, bilimsel inceleme fırsatının kaybedilmesine yol açtı.

UZMANLARDAN SERT ELEŞTİRİ: “BİLİMSEL İNCELEME YAPILMALIYDI”

Yaban Hayatı Eylem Grubu Başkanı ve emekli büyükelçi Süha Umar, yapılan uygulamayı şiddetle eleştirerek, “Olacak iş değil, nesli koruma altında olan Akdeniz fokunu iş makinesiyle kaldırıp götürmüşler. Oysaki ölüm nedenini belirlemek için önce yerinde, sonra ileri otopsi yapılmalıydı” dedi. Umar, belediyenin bu tür bir müdahalede bulunma yetkisinin olmadığını vurgulayarak, “Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü’ne haber verilmeliydi” ifadelerini kullandı.

AKDENİZ FOKUNUN ÖLÜM NEDENİNİN ARAŞTIRILMAMASI BÜYÜK KAYIP

Süha Umar, bölgedeki Akdeniz foku popülasyonunun önemine dikkat çekerek, “Nesli tükenmekte ve koruma altında olan Akdeniz fokunun ölüm nedeni önce olay yerinde incelenmeli, ardından ileri otopsi için uzmanların incelemesine sunulmalıydı. Tüm bu süreç kayıt altına alınmalıydı” şeklinde konuştu. Belediye ile temasa geçtiklerini ancak henüz bir yanıt alamadıklarını belirten Umar, “Bölgemizde Akdeniz foku popülasyonu ciddi anlamda var. Bu nedenle foklarla ilgili kararları belediyeler veremez” dedi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Olayın ardından Bodrum Belediyesi zabıta ekiplerinin iş makinesiyle kaldırdığı ve bir kamyona yükleyerek götürdüğü dev Akdeniz fokuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bu durum, çevrecilerin ve bilim insanlarının tepkisini daha da artırdı. Uzmanlar, benzer olayların tekrarlanmaması için yetkililerin daha duyarlı davranması gerektiğini vurguluyor.

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