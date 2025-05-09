Bodrum’da Yine İsale Hattı Patladı

MUĞLA’DA YENİ İSALE HATTI PATLAMASI

Bodrum ilçesi, önemli turizm merkezlerinden biri olarak yine bir sıkıntıyla karşı karşıya. Bodrum’da sürekli devam eden isale hattı sorunları yeniden gündeme geldi ve saat 17.00 sularında Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi’nde, bakımda olan isale hattında büyük bir patlama gerçekleşti.

SU VE TAŞLAR METRELERCE HAVAYA FIRLADI

Yaşanan patlama sırasında tonlarca su ve taş parçası havaya fışkırdı. Fışkıran su ve taşlar, yan taraftaki bir siteye ulaştı ve burada bulunan 9 evin su altında kalmasına neden oldu. Aynı zamanda sitenin bahçesi de büyük zarar gördü.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ZARAR

Patlama sırasında park halindeki iki otomobilden birinin ön camı, diğerinin ise arka camı kırıldı. O esnada bölgede çalışan işçiler, patlama sesini duyduktan sonra hızla bölgeden kaçmaya çalıştı ve canlarını kurtardı. Patlamanın ardından akan su denize kadar ulaştı ve toprakla birlikte denizin rengini çamurlu bir kahverengi hale dönüştürdü.