BODRUM FK KÜME DÜŞTÜ

Trendyol Süper Lig’de Adana Demirspor, Hatayspor ve Sivasspor’un ardından dördüncü ve son küme düşen takım Bodrum FK oldu. Lig sıralamasında 16. pozisyonda yer alan Ege temsilcisi, 37. haftada Kayserispor ile yaptığı karşılaşmadan 1-1’lik sonuçla ayrıldı ve puanını 37’ye çıkardı.

15. sıradaki Alanyaspor, Konyaspor’u deplasmanda 2-1 yenerek puanını 42’ye çıkardı. Bu sonuç, 37 puana sahip olan Bodrum FK’nın, mevcut sezon sonunda geçen yıl yükseldiği Süper Lig’den küme düşmesini belirleyen etken oldu. Yeşil-beyazlı ekip, bundan sonraki sezon 1. Lig’de mücadele edecek.