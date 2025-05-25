Gündem

Bodrum FK Küme Düştü

bodrum-fk-kume-dustu

BODRUM FK KÜME DÜŞTÜ

Trendyol Süper Lig’de Adana Demirspor, Hatayspor ve Sivasspor’un ardından dördüncü ve son küme düşen takım Bodrum FK oldu. Lig sıralamasında 16. pozisyonda yer alan Ege temsilcisi, 37. haftada Kayserispor ile yaptığı karşılaşmadan 1-1’lik sonuçla ayrıldı ve puanını 37’ye çıkardı.

15. sıradaki Alanyaspor, Konyaspor’u deplasmanda 2-1 yenerek puanını 42’ye çıkardı. Bu sonuç, 37 puana sahip olan Bodrum FK’nın, mevcut sezon sonunda geçen yıl yükseldiği Süper Lig’den küme düşmesini belirleyen etken oldu. Yeşil-beyazlı ekip, bundan sonraki sezon 1. Lig’de mücadele edecek.

ÖNEMLİ

Gündem

Altın ve Döviz Yatırımcıları Dikkat Edin!

Finans analisti İslam Memiş, 28 Mayıs Çarşamba günü döviz ve altın yatırımcılarının dikkatli olmalarını tavsiye etti. İç politik gelişmeler ve FOMC tutanakları öncesi sakin kalmaları gerektiğini vurguladı.
Gündem

Arda Turan Eyüpspor’dan ayrıldı

Süper Lig'de dün gerçekleşen Antalyaspor maçının ardından Arda Turan, Eyüpspor'dan ayrıldığını açıkladı ve duygusal bir videoyla veda etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.