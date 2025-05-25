Bodrum FK, Süper Lig’den düştü

DÜŞEN DÖRDÜNCÜ TAKIM BODRUM FK OLDU

Trendyol Süper Lig’de Adana Demirspor, Hatayspor ve Sivasspor’un ardından küme düşen dördüncü takım Bodrum FK oldu. Ligin 16. sırasında yer alan Ege ekibi, 37. haftada karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kalıp puanını 37’ye çıkardı.

15. sırada bulunan Alanyaspor, Konyaspor’u deplasmanda 2-1 yenerek puanını 42’ye yükseltti. Böylece 37 puana sahip Bodrum FK, geçen sezon Süper Lig’e yükseldiği ligden düşmüş oldu. Yeşil-beyazlı ekip, gelecek sezon 1. Lig’de mücadele edecek.