“Bodrum FK, Volkan Demirel İle Anlaştı”

BODRUMSPOR’LA ANLAŞMA SAĞLANDI

42 yaşındaki teknik adam, Ege temsilcisi Bodrumspor ile anlaşma sağladı. Volkan Demirel, kulüp ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladı ve Süper Lig’de 23 Kasım’da lider Galatasaray ile karşılaşacak. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK, teknik direktörlük görevine Demirel’i getirme kararı aldı. Yeşil-beyazlı kulüp, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’ye karşı aldığı yenilgi sonrasında teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırmıştı.

SÖZLEŞME DETAYLARI AÇIKLANDI

Ege ekibi, Demirel ile imzalanan sözleşmeyi duyuran bir açıklama yaptı. Açıklamada “Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ailemize hoş geldin Volkan Demirel!” ifadeleri yer aldı. Demirel, takımının başında ilk maçını pazar günü Alanyaspor’a karşı oynayacak. Bodrum FK, 9 Kasım’da Antalyaspor ile rakip sahada buluşacak. 23 Kasım’da ise lider Galatasaray’ı ağırlayacak.

ÖNCEKİ KARIYERİ MERCEK ALTINDA

Genç teknik adam Volkan Demirel, kariyerinde önceki dönemde Karagümrük ve Hatayspor’u çalıştırdı. Karagümrük ile 24 maçta 1.71 puan ortalaması, Hatayspor’da ise 55 maçta 1.16 puan ortalaması yakaladı. Bu başarıları, Demirel’in teknik direktörlükteki potansiyelini ortaya koyuyor.