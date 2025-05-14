Boeing’den Suudi Arabistan’a 200 F-15EX!

GÖKYÜZÜNDE YENİ BİR ÇAĞ BAŞLIYOR

ABD ve Suudi Arabistan, 142 milyar dolarlık tarihi bir silah anlaşması imzalayarak Orta Doğu’nun güç dengelerini köklü bir şekilde değiştiriyor. Bu dev anlaşmanın ön planda olan unsuru, Boeing tarafından üretilen 200 adet F-15EX Eagle II savaş uçağı. Anlaşma, Donald Trump’ın 13 Mayıs 2025’teki Riyad ziyaretiyle duyurulmuş bulunuyor ve Beyaz Saray, bunu “tarihin en büyük savunma anlaşması” olarak tanımlıyor. 17.5 ton mühimmat kapasitesine ve dünyadaki en gelişmiş radar sistemlerinden birine sahip F-15EX, Suudi Hava Kuvvetleri’ni yeni bir seviyeye taşıyacak. Boeing, Suudi Arabistan’ı küresel tedarik zincirine entegre etmeyi hedeflerken, birçok ülke bu “kıyamet günü uçağı” için sıraya girmiş durumda. Anlaşmanın detayları ve F-15EX’in etkileyici özellikleri hemen aşağıda.

142 MİLYAR DOLARDAN OLUŞAN DEV ANLAŞMA

Trump’ın Suudi Arabistan ziyareti sadece bir diplomatik ziyaret değil; aynı zamanda 300 milyar dolarlık enerji, savunma ve teknoloji anlaşmalarının kapılarını araladı. Bu kapsamda 142 milyar dolarlık savunma paketi, beş ana kategoride öne çıkıyor: Hava Kuvvetleri ve Uzay Teknolojileri, Hava ve Füze Savunma Sistemleri, Deniz ve Kıyı Güvenliği, Sınır Güvenliği ve Kara Birlikleri ile Bilgi ve İletişim Sistemleri. Bu paket kapsamında yer alan unsurlar; 200 adet F-15EX ve Hercules nakliye uçakları, taarruz füzeleri ve radarlar ile güvenlik ekipmanları ve helikopterler ile modernizasyon projeleri oluşturuyor.

F-15EX: KILIYET GÜNÜ UÇAĞI

Boeing’in F-15EX Eagle II modeli, ABD Hava Kuvvetleri’nde “F-15 OR” adıyla tanınıyor ve hava sahasında rakipsiz bir güç vadediyor. 17.5 ton mühimmat ve füze taşıma kapasitesine sahip bu model, APG-82V1 AESA radar ile uzun menzilli hedef tespiti yapabiliyor ve EPAWSS elektronik harp sistemi ile donatılmış. Uçağın 2200 kilometre harekat yarıçapı, Mach 2.5 hızı ve 13 ton silah kapasitesi, onu hem hava-hava hem de hava-yer görevlerinde son derece etkili hale getiriyor.

SUUDİ ARABİSTAN’IN GÜÇ HAMLESİ

Suudi Hava Kuvvetleri, daha önce F-15C/D ve F-15S modellerini kullanıyordu. Ancak 200 adet F-15EX, Riyad’ın bölgesel rakiplerine karşı, özellikle İran’a karşı kuvvetini artıracak. İsrail ise F-15EX yarışında Suudi Arabistan’ın gerisinde kalıyor. Maariv’in haberine göre, Tel Aviv, 25 adet F-15EX almak için 2.5 milyar dolarlık bir anlaşma hazırlığı içindedir, ancak özel donanımlar nedeniyle uçak başına 120 milyon dolar ödeme yapması öngörülüyor. İlk teslimatların 2028 yılında başlayacağı tahmin ediliyor.

F-15EX’E İLGİ GÖSTEREN ÜLKELER

F-15EX’e ilgi duyan ülkeler arasında Japonya, Güney Kore, Endonezya (24 adet için anlaşma imzaladı), Singapur, Tayland, Mısır, Kuveyt, Bahreyn, Umman ve Polonya yer alıyor. DefenceTurk’ün 2023 haberine göre, Endonezya, 24 adet F-15EX için Boeing ile bir mutabakat zaptı imzaladı. Daha önce Katar, 2017’de 36 adet F-15QA için 12 milyar dolarlık bir anlaşma yapmıştı, ancak F-15EX’in üstün özelliklerine geçiş yapmayı düşünebilir. 200 adet F-15EX’in birim maliyeti yaklaşık 100 milyon dolar, fakat Suudi Arabistan’ın özel konfigürasyon talepleri fiyatı artırabilir. Toplam 142 milyar dolarlık anlaşma, uçakların yanı sıra füze sistemleri, helikopterler ve eğitim paketlerini içeriyor.