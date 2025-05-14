Boeing F-15EX, Suudi Arabistan’a geliyor!

Yeni bir döneme adım atılıyor. ABD ve Suudi Arabistan, 142 milyar dolarlık tarihi bir silah anlaşmasına imza atarak Orta Doğu’nun güç dinamiklerini değiştirmeye hazırlanıyor. Bu büyük anlaşmanın merkezinde, Boeing’in üretimi olan 200 adet F-15EX Eagle II savaş uçağı bulunuyor. Anlaşma, Donald Trump’ın 13 Mayıs 2025’teki Riyad ziyareti sırasında duyuruldu ve Beyaz Saray tarafından “tarihin en büyük savunma anlaşması” olarak tanımlandı. 17.5 ton mühimmat kapasitesi ve dünyadaki en gelişmiş radar sistemlerinden biriyle donatılan F-15EX, Suudi Hava Kuvvetleri’ni çok daha güçlü bir seviyeye getirecek. Boeing, Suudi Arabistan’ı küresel tedarik zincirine entegre etmeyi planlıyor ve bu sırada İsrail ile Japonya gibi birçok ülke bu “kıyamet günü uçağı” için sıraya giriyor.

142 MİLYAR DOLARA KADAR UZANAN ANLAŞMA

Trump’ın Suudi Arabistan ziyareti, sadece bir diplomatik etkileşim değildi; aynı zamanda 300 milyar dolarlık enerji, savunma ve teknoloji alaşmalarının zeminini oluşturdu. Savunma bölümünde ise 142 milyar dolarlık bir paket beş ana alan üzerinde gruplaştı:

1. Hava Kuvvetleri ve Uzay Teknolojileri: 200 adet F-15EX savaş uçağı ve Hercules nakliye uçakları.

2. Hava ve Füze Savunma Sistemleri: Taarruz füzeleri ve radar sistemleri.

3. Deniz ve Kıyı Güvenliği: Güvenlik ekipmanları ve helikopterler.

4. Sınır Güvenliği ve Kara Birlikleri: Modernizasyon projeleri.

5. Bilgi ve İletişim Sistemleri: Gelişmiş ağ altyapısı.

F-15EX: SAVAŞ MAKİNESİ

Boeing’in F-15EX Eagle II modeli, ABD Hava Kuvvetleri’nde “F-15 OR” olarak biliniyor ve gökyüzünde benzersiz bir güç sunuyor. 17.5 ton mühimmat ve füze taşıma kapasitesi, APG-82V1 AESA radar ile uzun menzilli hedef tespiti ve EPAWSS elektronik harp sistemi, uçağı etkili bir savaş aracı haline getiriyor. 2200 km harekat menzili, Mach 2.5 hızı ve 13 ton silah kapasitesi ile F-15EX, hem hava-hava hem de hava-yer görevlerinde son derece etkin bir şekilde görev yapıyor.

SUUDİ ARABİSTAN’IN STRATEJİK ADIMI

Suudi Hava Kuvvetleri, şu anda F-15C/D ve F-15S modellerini kullanıyor. Ancak 200 adet F-15EX’in alınması, Riyad’ın bölgedeki rakiplerine, özellikle de İran’a karşı elini güçlendirecek.

İSRAİL’İN DURUMU

İsrail, F-15EX yarışında Suudi Arabistan’ın gerisinde kaldı. Maariv’in haberine göre, Tel Aviv 25 adet F-15EX için 2.5 milyar dolarlık bir anlaşma hazırlıyor, ancak özel donanımlar sebebiyle uçak başına 120 milyon dolar ödüyor. İlk teslimatların 2028’de gerçekleştirilmesi bekleniyor. Mevcut durumda İsrail’in 25 F-15I filosu, İran’daki hedefleri vurma kapasitesine sahipken, F-15EX’in ileri radarı ve elektronik harp sistemleri bu kabiliyeti önemli ölçüde artıracak. F-15EX’e ilgi gösteren ülkeler arasında Japonya, Güney Kore, Endonezya (24 adet için anlaşma yaptı), Singapur, Tayland, Mısır, Kuveyt, Bahreyn, Umman ve Polonya yer alıyor. Endonezya, 24 adet F-15EX için Boeing ile mutabakat zaptı imzaladı. Katar ise 2017’de 36 adet F-15QA için 12 milyar dolarlık bir anlaşma yapmıştı, ancak F-15EX’in üstün özelliklerine geçiş yapmayı da göz önünde bulundurabilir. 200 adet F-15EX’in birim maliyeti yaklaşık 100 milyon dolar, ancak Suudi Arabistan’ın özel ihtiyaçları fiyatı artırabilir. 142 milyar dolarlık toplam anlaşma, uçakların yanı sıra füze sistemleri, helikopterler ve eğitim paketlerini de kapsıyor.