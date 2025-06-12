Dünya

Boeing Hisseleri Sert Düşüş Yaşadı!

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HİNDİSTAN’DA BOEING 787-8 DREAMLINER KAZASI YATIRIMCILARI SARSTI

Hindistan’da Air India’ya ait Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçağın düşmesi ardından yatırımcılar hızlı bir şekilde Boeing hisselerinde satış yapmaya başladı. New York Borsası’nda açılış öncesi işlemlerde Boeing hisseleri yüzde 6 değer kaybetti. Bu düşüş, Boeing’in piyasa değerinin yaklaşık 10 milyar dolarlık bir gerileme ile 151 milyar dolara inmesi anlamına geliyor.

KAZA REKOR KIRAN 737 MAX SIKINTILARINI AKLA GETİRİYOR

Kaza ile ilgili detaylar henüz netleşmemiş olsa da, yatırımcılar içinde bulundukları durumdan endişe duymaya başladı. 2023 sonu ve 2024 başında 737-Max tipi uçaklarda yaşanan sorunlara benzer bir sürecin yaşanma olasılığı bulundu. Söz konusu dönem içerisinde, 6 ayda 737 MAX 4 adet kazaya karışmıştı. Benzer bir durum, 2018-2019 yıllarında da aynı model ailesinin 2 ölümlü kazaya karışmasıyla yaşanmıştı.

DREAMLINER AİLESİ TARİHİN EN ÇOK SATAN YOLCU UÇAĞI

787 Dreamliner serisinde ‘8’, ‘9’ ve ’10’ şeklinde üç farklı uçak tipi yer alıyor. Hindistan’daki kazaya karışan ‘8’ ise en düşük yolcu kapasiteli olan modeldir. Boeing, 787 Dreamliner ailesinin tarihin en çok satan yolcu uçağı olduğunu ve bugüne kadar 1 milyar yolcunun bu modelle taşındığını ifade ediyor. Bu nedenle bu modele yönelik oluşabilecek soru işaretleri, Boeing için büyük bir risk oluşturabiliyor. Ancak, kazanın nedeni hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

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