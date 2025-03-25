BofA Enflasyon ve Faiz Tahminini Yükseltti

BANK OF AMERICA’DAN ENFLASYON VE FAİZ BEKLENTİLERİ

Bank of America (BofA), mevcut siyasi belirsizliklerin piyasalarda dalgalanmalar yarattığını ve bunun enflasyon üzerindeki etkilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Banka, enflasyon tahminini %25,7 seviyesinden %28,1’e yükseltirken, faiz beklentilerinde de yukarı yönlü bir güncelleme yaptı.

NİSAN AYI FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİYLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

Yapılan raporda, Nisan ayında beklenen 200 baz puanlık faiz indirimi öngörüsünün revize edildiği ve yıl sonu politika faiz tahmininin %30,5’ten %32,5’e çıkarıldığı ifade ediliyor. BofA, siyasi gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkisinin özellikle Mart ve Nisan aylarında daha belirgin olacağını öngörüyor.

DÖVİZ ÇIKIŞLARI VE TCMB’NİN POZİSYONU

Bankanın değerlendirmesine göre, döviz çıkışlarının büyük bir kısmı yabancı pozisyonlardan kaynaklanıyor. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) net döviz pozisyonunun 11,2 milyar dolar azaldığı belirtiliyor. BofA, Merkez Bankası’nın gerektiğinde daha yüksek reel faiz sunabileceğini ve likidite bonolarıyla döviz girişlerini hızlandırmayı hedeflediğini kaydediyor.