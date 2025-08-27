Boğaz’da Kaybolan Sporcunun Görüntüleri Ortaya Çıktı

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul Boğazı’nda 24 Ağustos’ta düzenlenen yarışa katılan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov’un karaya çıkamadığı tespit edildikten sonra başlatılan arama çalışmaları 3’üncü gününde de devam ediyor. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, Svechnikov’u bulmak için yarışın yapıldığı Kanlıca-Kuruçeşme bölgesinde detaylı tarama yapıyor. Ayrıca, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı da sporcunun kaybolmasıyla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor. Savcılık, olayla ilgili olarak kamera kayıtlarının toplanmasını talep etti.

SAVCILIK SORUŞTURMA YÜRÜTÜYOR

Soruşturma kapsamında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Sarıyer Kolluk Destek Tim Komutanlığına yazı göndererek, Svechnikov’un kimlik ve adres bilgilerinin belirlenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, yarış sırasında çekilen görüntülerin toplanarak kendilerine iletilmesini istedi.

EŞİNDEN YARDIM TALEBİ

Sporcunun eşi Antonina, kocasını Boğaz kıyılarında karadan aramak istiyor ancak yeterli sayıda gönüllü bulamadığı için sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulunuyor. Eşinin görünümünü “Siyah, kolsuz bir mayo giymişti ve üzerinde 2554 numarası bulunan yeşil bir bone takıyordu” şeklinde tarif eden genç kadın, “Yardımınızı rica ediyorum! Eğer Boğaz kıyısına yakın olanlar varsa, boğazın iki yakasında da lütfen kocamı arama çalışmalarına katılın. Yardımınız için çok minnettar olacağım.” dedi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Dünya yüzme rekortmeni Nikolay Skvortsov, kaybolan sporcunun akıntıya kapılmış olabileceğini öne sürdü. Svechnikov’un eşi, tüm yüzüşüne dair video kaydı talep edeceğini ve ayrıca savcılığa başvuracağı bilgisini vererek, aramalarda görev alan kuvvetler hakkında konsolosluktan resmi bir rapor almak istediğini belirtti. Bunun yanı sıra, kaybolan yüzücünün bir diğer akrabası Alena, dalgıçların arama çalışmalarına başladığını duyurdu.