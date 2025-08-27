Boğaz’da Kaybolan Sporcunun Görüntüleri Ortaya Çıktı

ARAŞTIRMALAR SÜRE UZATIYOR

İstanbul Boğazı’ndaki 24 Ağustos’ta düzenlenen yarışta toplam 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılım sağladığı etkinlikte Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov’un karaya çıkamadığı anlaşılınca arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmaları 3’üncü gününde de devam ediyor. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, Rus sporcuyu bulmak adına Kanlıca-Kuruçeşme alanı başta olmak üzere Boğaz’da detaylı arama gerçekleştiriyor. Ayrıca Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Svechnikov’un kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık, olayla ilgili içeriklerinin etkili bir şekilde toplanmasını sağlamak için kamera kayıtları talep etti.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Soruşturma kapsamında savcılık, Sarıyer Kolluk Destek Tim Komutanlığına yazı göndererek Svechnikov’un kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, yarış sırasında kaydedilen görüntüler dahil olmak üzere tüm kamera kayıtlarının derlenip gönderilmesini talep etti. Bu süreç, kaybolan sporcunun bulunmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

EŞİ SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTİYOR

Svechnikov’un eşi Antonina, kocasını Boğaz kıyılarında karadan aramak istediğini ifade ederken, Izvestiya’nın haberine göre yeterli gönüllü bulabilmek için sosyal medya üzerinden destek arayışında. Eşinin görünümünü “Siyah, kolsuz bir mayo giymişti ve üzerinde 2554 numarası bulunan yeşil bir bone takıyordu” tarifini vererek açıklayan Antonina, “Yardımınızı rica ediyorum! Eğer Boğaz kıyısına yakın olanlar varsa, boğazın iki yakasında da lütfen kocamı arama çalışmalarına katılın. Yardımınız için çok minnettar olacağım.” diyerek seslendi.

UZMANLARDAN YENİ AÇIKLAMALAR GELİYOR

Dünya yüzme rekortmeni Nikolay Skvortsov, sporcunun akıntıya kapılmış olabileceğine dair görüş bildirdi. Kaybolan yüzücünün eşi, aynı zamanda Svechnikov’un tüm yüzüşüne dair video kaydı talep edeceğini ve bu konuda savcılığa başvuracağını, ayrıca arama çalışmalarına dahil olan kuvvetlerin bilgilerini içeren bir rapor almak için konsolosluğa ulaşmayı planladığını belirtti. Kaybolan yüzücünün bir diğer akrabası Alena ise daha önce dalgıçların arama çalışmalarına başladığını doğrulamıştı.