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Boğaziçi Üniversitesi’nde Göstericiler POLİSE Saldırdı

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KONFERANSA KATILAN KONUŞMACI

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü tarafından gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak Nurettin Yıldız katıldı. Konferans öncesinde Yıldız’a yönelik bir tepki yürüyüşü düzenlendi. Bu sırada, kampüs güvenliği için polis ekipleri harekete geçti.

POLİS ÇATIŞMASI VE GÖZALTILAR

Saat 20.45 civarında Boğaziçi Üniversitesi’nin kuzey kampüsünde topluluk oluşturan grup, öğrenci kulübünün etkinliklerini engellemeye çalıştı. Polis, grubu dağılmaları yönünde uyardı. Ancak, bu uyarılara aldırış etmeyen grup, polis ekiplerine saldırı düzenledi. Bu saldırıda 13 emniyet mensubu hafif yaralandı. Olaylar sırasında 39’u kadın toplamda 97 gösterici gözaltına alındı. Gözaltına alınan bireylerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildiriliyor.

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