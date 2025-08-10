Spor

Boks Gecesinde Ölüm: 2 Boksör Hayatını Kaybetti

boks-gecesinde-olum-2-boksor-hayatini-kaybetti

JAPON BOKSÖRLERİN TRAJİK KAYBIDIR

Tokyo’daki Korakuen Hall’da düzenlenen boks gecesinde ringe çıkan iki Japon boksör, farklı maçlarda yaşanan beyin hasarı sonucu hayatını kaybetti. CNN International’da yer alan bilgilere göre, 28 yaşındaki Shigetoshi Kotari, 2 Ağustos’ta Oriental ve Pasifik Boks Federasyonu süper tüy siklet şampiyonu Yamato Hata ile yaptığı 12 raunt süren karşılaşmanın ardından ring kenarında fenalaştı. Kotari’ye, beyin ile kafatası arasında kan birikmesine bağlı olarak subdural hematom tanısı konuldu ve acil beyin ameliyatına alındı. Ancak boksör, 8 Ağustos’da yaşamını yitirdi.

DUYULAN DERİN ÜZÜNTÜ

Dünya Boks Organizasyonu (WBO), sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Huzur içinde uyu, Shigetoshi Kotari. Boks dünyası, 2 Ağustos’taki unvan maçında aldığı yaralar sonucu hayatını kaybeden Japon boksör Shigetoshi Kotari’nin trajik kaybının yasını tutuyor,” ifadelerine yer verdi. 9 Ağustos Cumartesi günü, 28 yaşındaki Hiromasa Urakawa, Yoji Saito’ya nakavtla kaybettiği karşılaşmanın ardından aynı şekilde yaralanarak hayatını kaybetti. Urakawa’ya yaşamını kurtarmak amacıyla kraniyotomi ameliyatı yapıldı.

AİLELER VE CAMİAYA BAŞ SAĞLIĞI

WBO, cumartesi günü yaptığı bir başka paylaşımda, “Bu yürek parçalayıcı haber, aynı boks gecesinde ringe çıkan ve aldığı yaralar sonucu hayatını kaybeden Shigetoshi Kotari’nin ölümünden sadece birkaç gün sonra geldi. Bu son derece zor dönemde ailelere, dostlara ve Japon boks camiasına en derin taziyelerimizi sunuyoruz,” mesajını iletti.

ÖNEMLİ

Ekonomi

ABD’nin Brezilya’ya Yüzde 50 Vergisi, Kahve Fiyatını Etkiledi

Kahve piyasası, iklim krizinin yanında ABD'nin vergi politikaları nedeniyle Brezilya'nın etkilenmesiyle yeniden gündeme geldi. Bu durum, sektörde dikkatleri artırdı.
Gündem

Epözdemir: “İngiltere’ye Kaçarken Yakalanmadım”

İstanbul'da gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir, sosyal medya aracılığıyla İngiltere'ye kaçış iddialarını reddederek, seyahatinin oğlunun dil okulu için olduğunu açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.