Boks Gecesinde Ölüm: 2 Boksör Hayatını Kaybetti

JAPON BOKSÖRLERİN TRAJİK KAYBIDIR

Tokyo’daki Korakuen Hall’da düzenlenen boks gecesinde ringe çıkan iki Japon boksör, farklı maçlarda yaşanan beyin hasarı sonucu hayatını kaybetti. CNN International’da yer alan bilgilere göre, 28 yaşındaki Shigetoshi Kotari, 2 Ağustos’ta Oriental ve Pasifik Boks Federasyonu süper tüy siklet şampiyonu Yamato Hata ile yaptığı 12 raunt süren karşılaşmanın ardından ring kenarında fenalaştı. Kotari’ye, beyin ile kafatası arasında kan birikmesine bağlı olarak subdural hematom tanısı konuldu ve acil beyin ameliyatına alındı. Ancak boksör, 8 Ağustos’da yaşamını yitirdi.

DUYULAN DERİN ÜZÜNTÜ

Dünya Boks Organizasyonu (WBO), sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Huzur içinde uyu, Shigetoshi Kotari. Boks dünyası, 2 Ağustos’taki unvan maçında aldığı yaralar sonucu hayatını kaybeden Japon boksör Shigetoshi Kotari’nin trajik kaybının yasını tutuyor,” ifadelerine yer verdi. 9 Ağustos Cumartesi günü, 28 yaşındaki Hiromasa Urakawa, Yoji Saito’ya nakavtla kaybettiği karşılaşmanın ardından aynı şekilde yaralanarak hayatını kaybetti. Urakawa’ya yaşamını kurtarmak amacıyla kraniyotomi ameliyatı yapıldı.

AİLELER VE CAMİAYA BAŞ SAĞLIĞI

WBO, cumartesi günü yaptığı bir başka paylaşımda, “Bu yürek parçalayıcı haber, aynı boks gecesinde ringe çıkan ve aldığı yaralar sonucu hayatını kaybeden Shigetoshi Kotari’nin ölümünden sadece birkaç gün sonra geldi. Bu son derece zor dönemde ailelere, dostlara ve Japon boks camiasına en derin taziyelerimizi sunuyoruz,” mesajını iletti.