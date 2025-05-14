Bologna, 51 Yıl Sonra Kupa Kazandı

ITALYA KUPASI FİNALİNDE TARİHİ ZAFER

Futbolda İtalya Kupası finalinde Bologna, Milan’ı 1-0 yenerek kupayı kazanmayı başardı. Roma Olimpiyat Stadı’nda gerçekleştirilen bu final maçı, yaklaşık 70 bin futbolseverin katılımıyla büyük bir atmosferde geçti. İki takımın karşılıklı olarak gerçekleştirdiği az sayıda atakla geçen maçın ilk yarısı, golsüz eşitlikle sona erdi.

BOLOGNA’NIN GOLÜYLE ÖNE GEÇİŞ

Müsabakanın ikinci yarısında, 52. dakikada Bologna, Ndoye’nin attığı golle 1-0 öne geçti. Kalan süre zarfında Milan’ın eşitliği yakalama çabaları ise sonuçsuz kalırken, maçta başka bir gol olmadı ve Bologna, İtalya Kupası’nı kazanmayı başardı. Bu sonuç, Bologna’nın tarihindeki 3. İtalya Kupası zaferi oldu ve 51 yıl aradan sonra bu prestijli kupada yeniden mutlu sona ulaştı. Daha önce 1970 ve 1974 yıllarında bu kupayı kazanan Bologna, bu zaferle birlikte büyük bir sevinç yaşadı. Bolognalı oyuncular ve taraftarlar, maçın son düdüğüyle birlikte coşkulu bir kutlama gerçekleştirdi.