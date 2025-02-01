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Bolu’da Çiftçilerden İmece Usulü Dayanışma Örneği

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IMECENİN BİRLİKTE YAPILAN FAYDASI

Bolu’da yapılan imece usulüyle ekim yapılan tarlalardan elde edilecek gelir, köyün ortak harcamalarını karşılayacak. Mudurnu ilçesindeki Dolayüz köyünde, çiftçiler, köy tüzel kişiliğine ait 35 dönümlük arazide arpa, buğday ve yulaf ekimi için 10 traktörle birlikte çalıştı. Elde edilen gelir, köyün masraflarını karşılamaya yönelik olacak.

Dolayüz köyünün eski muhtarı Mehmet Özdemir, vatandaşların birlik ve beraberlik içinde hareket ederek dayanışma gösterdiğini ifade etti. Özdemir, “Köyümüze ait tarlaları sürdük, ekimimizi yaptık. Herkes birer çuval tahıl getirerek katkı sağladı. Harman sonunda elde ettiğimiz kazançla köyümüzün ihtiyaçlarını gidereceğiz” diye belirtti.

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