Bolu’da Çocuk Cinayeti! 13 Yaşındaki Öldürüldü

Olay, saat 17.00 sularında Kültür Park’ta, İsmetpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, park içerisinde A.Ö.T. ile S.Ş. arasında bir kavga çıkmış. S.Ş.’nin A.Ö.T.’ye yumruk atmasıyla A.Ö.T. aniden yere yığıldı. Çevredekilerin yaptığı ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri kalbi duran A.Ö.T.’yi, kalp masajıyla hayata döndürmeyi başardı.

HASTANEDE MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılan A.Ö.T., tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

GÖZALTINA ALMALAR GERÇEKLEŞTİ

Olayla ilgili olarak S.Ş. ve yanında bulunan E.Y. (14), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma süreci başladı.