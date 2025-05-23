Bolu’da Gençten Cinsel Taciz İddiası

BOLU’DA CİNAYET DAVASI

Bolu ilinde geçen yıl gerçekleşen bir cinayet davasında sanık, yeniden hakim karşısına çıkıyor. 10 Ocak 2024’te, merkeze bağlı Yenigeçitveren köyünde bulunan bir tavuk üretim çiftliğinde çalışan Necati G., tartışma yaşadığı ustası Ahmet Kuyucu’yu yanında taşıdığı bıçakla, kalbi de dahil olmak üzere vücudunun çeşitli bölgelerinden tam 79 kez bıçakladı. Bu saldırı sonucu ağır yaralanan Kuyucu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Hemen gözaltına alınan Necati G., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUÇUN GEREKÇESİ

Necati G., tutuklanmadan önceki son mahkeme duruşmasında, “Şimdiye kadar utancımdan bu olayı sizlere söyleyemedim. Cinayeti işlememin nedeni; yatağımda, banyoda ve mutfakta uğradığım cinsel tacizden kaynaklıydı. Olay günü ustam, bana yine cinsel saldırıda bulununca kan beynime sıçradı ve mutfakta bulduğum ekmek bıçağıyla maktule saldırdım. Kendim teslim oldum. Jandarmaya ve ambulansa bile ben haber verdim” şeklinde ifade vermişti.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, önceki duruşmalarda sanığın cinsel taciz iddiasını ilk defa ortaya koymuş olmasını değerlendirdi ve indirim talebinin bu nedenle yapıldığını düşündü. Sonuç olarak, Necati G. indirimsiz müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

KARAR İSTİNAFA GİDİYOR

Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada müebbet hapis cezasına çarptırılan sanığın avukatları, mahkeme kararını istinafa taşıdı. Dosyanın yeniden ele alınması üzerine mahkeme, Necati G.’nin savunmasını dinledi. Sanık, “Mahkemeye çıkmak istemiyorum. Utanıyorum, haberlere çıkmak istemiyorum ve beraatimi talep ediyorum” diyerek ifadesini sundu.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Mahkeme heyeti, mevcut delil durumu ve suçun niteliğine bakarak, sanığın “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” ve “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından dolayı tutukluluk halinin devamına karar verdi.