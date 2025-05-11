Bolu Dağı’nda Sisin Etkisi Var

D-100 KARA YOLUNDA SİS ETKİSİ

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Ankara ile İstanbul arasında önemli bir geçiş güzergahı olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis durumu kendini gösteriyor. Bu noktada polis ve Karayolları ekipleri devrede bulunuyor.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞÜYOR

Kara yolunun Düzce kesimindeki Bakacak ve Karanlıkdere, Bolu tarafındaki Karayolları Kavşağı ve Seymenler mevkilerinde görüş mesafesi 35 metreye kadar düştü. Bu güzergahta seyahat eden sürücüler, trafikte dikkatli bir şekilde ilerliyor. Ayrıca, polis ve Karayolları ekipleri, sürücülere hız sınırlarına uymaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyarılarda bulunuyor.