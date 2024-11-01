Bolu Dağı’nda Yoğun Sis Uyarısı

YOĞUN SİS SÜRÜCÜLERİ ZOR DURUMDA BIRAKIYOR

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde meydana gelen yoğun sis, sürücüler için zorlu anlar yaşatıyor. Hava koşulları nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düşüyor. Bununla birlikte, sürücülerin güvenli bir yolculuk yapabilmesi için takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları gerektiği konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından sürekli uyarılar yapılıyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILIYOR

Sürücüler, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmalı ve önerilen tedbirlere uymalı. Yoğun sisin etkili olduğu bu bölgede, sürücülerin daha temkinli ve dikkatli davranması gerektiği biliniyor. Özellikle sabah saatlerinde görüş koşullarının zayıflaması, kazaların önlenmesi için gereken bir konu.