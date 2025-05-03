Bolu’daki Peri Masalı Projesine Soruşturma Başlatıldı

BURJ AL BABAS PROJESİNE YÖNELİK SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Bolu’da şato villa konseptiyle tanıtılan Burj Al Babas projesine dair yürütülen soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, projenin sahibi ve yöneticilerine yönelik nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla iddianame hazırladı.

MASAK’TAN HAZIRLANAN RAPOR

Başsavcılık, yapılan şikayetler üzerine MASAK’tan rapor istemiş. Hazırlanan rapora göre, şirketlerin yöneticisi veya ortağı olan şüphelilerin nitelikli dolandırıcılık suçunu iştirak halinde işledikleri tespit edilmiş. İddianamede, bu suçtan elde edilen gelirlerin çeşitli yöntemlerle aklandığı belirtiliyor; bunlar arasında şirketler arası para transferi, nakit çekim ve paravan şirketlere sermaye aktarımı yer alıyor.

DELİLLER DOSYADA BULUNUYOR

Söz konusu işlemlerin gayrimeşru kaynakları gizleyerek meşru bir izlenim yaratmayı amaçladığı ifade ediliyor. Aynı zamanda, yurt dışına çıkarma gibi birçok işlemle suç gelirlerinin aklandığı ve bunlara dair çok sayıda delilin dosya içinde yer aldığı aktarıldı.

PROJENİN GÖSTERDİĞİ BÜYÜK HAZİNE

İddianamede, Mudurnu’da yer alan 732 lüks şato villa içeren Burj Al Babas projesinin şato tipi konutlar olarak tasarlandığı ve 2014 yılında kamuoyuna tanıtıldığı belirtiliyor. Proje, camiler, termal Türk hamamları, güzellik merkezleri ve alışveriş merkezi gibi unsurlarla donatılmış büyük bir tesis vaadi içeriyor. Her biri yaklaşık 325 metrekare olan villalar, “mavi kuleleri, spiral merdivenleri ve lüks iç dekorasyonu” ile alıcılara bir peri masalı yaşam tarzı sunmayı hedefliyor. Ayrıca, projenin tanıtımında yatırımcılara kazandıracakları vurgulanmış ve lansman sürecinde şatonun cazip fiyatlarla satılabileceği teması işlenmiş.

KAYITLAR VE ŞİKAYETLER

MASAK raporlarına göre, projenin başlangıcı olan 2014 ila 2018 döneminde projeyi yürüten şirketler toplam 67 milyon 180 bin dolarlık para girişi sağlamış. Bu ödemelerin tamamının Kuveytli iş insanlarından geldiği ifade edilmiş. Projeyi tamamlayamayan şirketler için 59 kişi şikayetçi olmuş.

ŞÜPHELİ ÖDEMELER

Soruşturma kapsamında, bazı müşterilerden “Şirkete vergi binmesin, banka masrafı olmasın.” ifadeleriyle ödemelerin elden alındığı tespit edildi. Ayrıca mağdurlara yalan beyanlarla aldatıldıkları, teslim tarihleri ve diğer konularda gerçek dışı güvence verildiği ve projenin tamamlanamayacağı anlaşılmasına rağmen satışların sürdürülmeye devam edildiği belirtildi. İddianamede yer alan bilgilere göre, toplanan paraların projeye değil, şahsi menfaatler için kullanıldığı vurgulandı.

PROJE KAYITLARI YETERSİZ

TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı’nın raporunda, kayyumda olan projenin tamamlanma maliyetinin 162 milyon ile 188 milyon dolar arasında olduğu; ancak ödeme planları ve belgelerin yetersiz olduğu, hangi şatonun kime satıldığının bilinmediği ifade edildi.

HAPİS CEZASI TALEBİ

İddianamede, 13 sanık için her biri 59 mağdura karşı nitelikli dolandırıcılık suçundan 885’er yıl hapsi istendi. İddianame, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.